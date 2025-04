Fast jeden Tag ein Toter in Österreichs Bergen

Mehr als 100 Tote in Tirol

Die meisten Todesopfer stammten wie auch in den Vorjahren aus Österreich (58 Prozent), gefolgt von Deutschland (28 Prozent). Der Bundesländervergleich innerhalb Österreichs wies einmal mehr Tirol an der traurigen Spitze der Alpintoten und -unfällen aus. 104 Menschen verunfallten in Tirols Bergen tödlich.