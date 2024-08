Freundin sah Alpinisten in den Tod stürzen

Der 30-Jährige und seine 34-jährige Freundin hatten sich am Sonntag eine zwar anspruchsvolle, aber landschaftlich ungemein reizvolle Tour in den Schladminger Tauern vorgenommen. Via Gollinghütte und Waldhorn sollte es über die Rettingscharte in Richtung Sonntagskarsee gehen. Im Bereich der mehr als 2300 Meter hohen Rettingscharte dürfte der Mann aber ausgerutscht sein und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe.