US-Investor will Milliarden in KI-Industrie pumpen

Für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) will Andreessen Horowitz Insidern zufolge den größten Wagniskapitalfonds der Firmengeschichte auflegen. Der Technologie-Investor wolle 20 Milliarden Dollar (18 Milliarden Euro) einsammeln, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Das Angebot richte sich an ausländische Geldgeber, die sich an wachstumsstarken KI-Firmen aus den USA beteiligen wollten.