WM-Held als „Hassfigur“ – Paris doppelt motiviert

„Lasst uns größer träumen.“ Das steht riesig im Pariser Parc des Princes. Und soll am Mittwoch gegen Aston Villa wieder zu spüren sein. Es ist ein Premierenduell auf höchster Ebene – im Fokus: Gäste-Keeper Emiliano Martinez. Der Argentinier wurde nach dem WM-Titel 2022 gegen Frankreich, den er mit obszönen, provokanten Gesten feierte, eine Reizfigur in der Grande Nation. Wird es im Stadion, wo auch Villa-Edelfan Prinz William angesagt ist, heiß hergehen? „Ja, sicher. Er wird hier gehasst“, so PSG-Insider und „L’Équipe“-Journalist David Aiello zur „Krone“.