A1 und Nokia testen nächste Mobilfunkgeneration

Vorstellen kann man sich das folgendermaßen: Auf einer 6G-tauglichen Antenne sitzen viele kleine Antennen, die gleichzeitig mit mehreren Zielen sprechen und die Signale in kürzester Zeit an viele verschiedene Nutzer verteilen können – und zwar nur mit so viel Daten- und Energieaufwand, wie es der Empfänger auch benötigt. Dadurch erhöhe sich die Kapazität eines Frequenzbandes drastisch und Energie wird gespart, erklärte A1-Technologievorstand Alexander Kucher am Donnerstag.