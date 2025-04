„Bin empört!“ Ärger nach Kritik an Thurnbichler

Die heftige Kritik des polnischen Skispringers Dawid Kubacki an Ex-Trainer Thomas Thurnbichler hat hohe Wellen geschlagen. Verbandspräsident Adam Malysz nimmt den Österreicher in Schutz und betont: „Ich bin über all das empört.“ Der Verband überlege nun sogar Sanktionen. Thurnbichler hat sich unterdessen auch selbst zu Wort gemeldet.