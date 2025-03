Ski-Boss Malysz entlässt Cheftrainer Thurnbichler

Knalleffekt in Planica: Polens Ski-Präsident Adam Malysz gab am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt, dass Thomas Thurnbichler als Cheftrainer der polnischen Skispringer abgelöst wird. Der Tiroler wird beim Weltcupfinale zum letzten Mal für Stoch, Kubacki und Co. das Freizeichen geben.