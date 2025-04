Waffen, NS-Devotionalien und Böller sichergestellt

Am 28. März wurde der Wohnsitz eines 39-jährigen Mannes in Wolfsberg durchsucht, und viele illegale Gegenstände kamen zum Vorschein. „Im Zuge der Hausdurchsuchung wurden zahlreiche NS-Devotionalien in Form von Symbolen, Bildern, Fahnen, Abzeichen sowie diversen Schriftstücken sichergestellt“, berichtet die Polizei.