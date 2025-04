Slapstick-Platzverweis: Keine Sperre für Grgic

Rapids Lukas Grgic fasst nach seiner kuriosen Gelb-Roten-Karte in der Partie gegen Salzburg keine Sanktion aus. Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga gab am Montag bekannt, dass dem Einspruch gegen die automatische Sperre stattgegeben wurde. Der Mittelfeldmann ist im Auswärtsspiel der Grün-Weißen gegen Sturm Graz am Freitag damit spielberechtigt.