Auswechslung versäumt! Kurioses Gelb-Rot für Grgic

Die 70. Spielminute bei Rapid gegen Salzburg. Lukas Grgic, zuvor angeschlagen vom Feld gegangen, will zurück auf den Rasen. Er bekommt das „Go“ von Schiedsrichter Alexander Harkam – zumindest scheint Grgic es gesehen und einschlägig interpretiert zu haben -, läuft rein. Das Verrückte: Er hat offenbar nicht bekommen, dass er eigentlich soeben ausgewechselt wurde. Rapid steht plötzlich zu zwölft am Platz. Was natürlich regelwidrig ist. Grgic sieht die gelbe Karte, seine zweite in diesem Spiel, ergibt Gelb-Rot. Er versteht – ebenso wie sein Trainer Robert Klauß – die Welt nicht mehr.