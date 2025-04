Geissens: Millionen-Krise und Zwangsversteigerung

Doch die Weltwirtschaftskrise von 2010 bis 2014 und etliche Bauverzögerungen hätten dem Verkauf einen Strich durch die Rechnung gemacht, trotz der Bemühungen mehrerer Agenturen, die Immobilie sowohl im In- als auch im Ausland potenziellen Käufern anzubieten. Das Ergebnis ist ein ernüchterndes: Laut „Business Indsider“ hätten die Geissens von 2010 bis 2022 Steuerschulden – inklusive Verzugszinsen und Strafzahlungen – in Höhe von sieben Millionen Euro angehäuft. Eine stattliche Summe, die sich der französische Staat nicht durch die Finger gehen lassen will. Mittlerweile hat die Steuerbehörde per Gericht in Draguignan die Zwangsversteigerung angeordnet.