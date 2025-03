Hat sich Austrias Fitz absichtlich sperren lassen?

Fitz: „Das kann sich jeder selbst denken“

Einmal mehr war Dominik Fitz in aller Munde. Nicht nur wegen seines zehnten Saisontores per Lupfer gegen die Linzer, sondern auch wegen seiner neunten Gelben Karte, die ihn im nächsten Spiel gegen den WAC am 6. April zum Zuschauen zwingt. Fitz hatte sich nach einem vermeintlichen Foul lautstark beschwert – zu viel für Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca, der dem Austria-Star kurzerhand Gelb zeigte. „Ich sehe es positiv“, sagte Fitz nach dem Spiel im „Sky“-Interview. „Dafür kann ich dann im Derby (Anm. 13.4.) wieder voll angreifen und muss mir keine Gedanken machen, dass ich gesperrt bin.“ Was die Frage aufwirft, ob sich Fitz die Gelbe Karte sogar absichtlich abgeholt hat, um keine Sperre in den großen Schlagerduellen gegen Rapid, Sturm und Salzburg zu riskieren. „Das kann sich jeder selbst denken“, antwortete Fitz nur mit einem verschmitzten Lächeln.