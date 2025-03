Austria jubelt über Sieg und Tabellenführung

Die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel gehörte den Linzern, der eingewechselte Kristijan Dobras verzog aus guter Position (53.). Dobras war es auch, der dem Anschlusstreffer am nächsten kam: In der 71. Minute fand der Offensivmann in Sahin-Radlinger seinen Meister. Die Austria wurde in der zweiten Hälfte nicht mehr zwingend vor dem gegnerischen Tor und beschränkte sich vor allem darauf, den Vorsprung zu verwalten – letztlich mit Erfolg, denn Blau-Weiß konnte den neuen Spitzenreiter im Finish nicht mehr in Bedrängnis bringen.