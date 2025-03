Klagenfurt-„Triplepacker“ lernte auch von Podolski

David Toshevski nannte es den „schönsten Tag seines Lebens“. Kein Wunder, hatte er doch seine Austria Klagenfurt mit einem Triplepack im Alleingang zum 3:2-Sieg in Hartberg geschossen – es war das erste Mal in der Profikarriere des Nordmazedoniers, dass ihm drei Treffer in einem Spiel gelungen sind.