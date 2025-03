Die Zeit drängt! ÖSV-Team weiter führungslos

Lindinger und Sattlecker im Gespräch

Der hat nicht nur Erfahrung als Cheftrainer – zuletzt war er in Estland tätig, wo er beachtliche Erfolge erzielen konnte -, sondern auch einen eindrucksvollen wissenschaftlichen Background. Er kommt daher nicht nur als Coach in Frage, sondern auch in einer übergeordneten Funktion. An ihm sind allerdings auch andere Nationen interessiert, wie man aus Fachkreisen hört.