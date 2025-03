Eltern jubelten mit ÖSV-Ass: „Das toppt nichts!“

Das Skiflug-Wochenende in Planica (Slo) wird für Daniel Tschofenig für immer in Erinnerung bleiben. Am Samstag ging er beim Sieg der ÖSV-Mannschaft im Teamspringen als Startspringer mit Höchstweite voran. Am Vortag hatte er mit fünfmaliger Bestnote 20,0 den Gesamtweltcup eingetütet – und damit Kärntner Sportgeschichte geschrieben.