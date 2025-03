Schwäne auch in Kärnten bald auf Abschussliste?

Seit 2023 grasen in der Kärntner Gemeinde St. Kanzian Höckerschwäne bereits die Äcker und Wiesen von Bauern ab und schaden so der Futterernte! Nun reagiert das Land, stellt sogar eine Abschussfreigabe in Aussicht! Die „Krone“ sprach mit Betroffenen, Behörden und Vogelexperten.