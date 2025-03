Feiges Schussattentat auf Perser „Maxi“ im Garten

Mit letzter Kraft schleppte sich „Maxi“ in das Schlafzimmer seines Frauchens. Obwohl Marianne Gassner (69) aus Eggerding sofort mit ihm in die Tierklinik raste, gab es für den elfmonatigen Perserkater keine Rettung mehr – er wurde eingeschläfert. „Ich sperre meine Katzen nachts ein. Der ,Maxi‘ war immer pünktlich da, er war sowieso nur im Garten“, so die Innviertlerin. Doch an jenem Abend ließ sich die blaue Samtpfote nicht blicken – bis sie wenig später tödlich verletzt auftauchte.