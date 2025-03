Double-Double! Pöltl feiert 300. Sieg in der NBA

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) den 300. Sieg in Spielen der regulären Saison in der National Basketball Association (NBA) gefeiert, in denen er im Einsatz gewesen ist. Die Toronto Raptors bezwangen die Charlotte Hornets vor eigenem Publikum mit 108:97. Der 29-jährige Wiener steuerte zum Jubiläum ein Double-Double aus 24 Punkten und zwölf Rebounds bei. Weiters verbuchte er drei Assists und einen Block in 26:07 Minuten.