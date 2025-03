Die Villacher Adler denken auch an einen KAC-Crack

Der VSV stellt sich in Zukunft ja neu auf! Mit sofortiger Wirkung übernimmt Martin Winkler die Position des Vorstandsvorsitzenden, Thomas Pfeifer wird neuer Finanzvorstand. Die Vorgänger Gerald Rauchenwald und Andi Schwab bleiben dem Verein in beratender Funktion erhalten. Am Eis gibt´s bei Wunschverteidiger Paul Stapelfeldt große Konkurrenz aus Graz, dafür träumen die Adler von einem KAC-Routinier. Mit zwei Legionären verlängert Blau-Weiß bis 1. April.