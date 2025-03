ÖSV-Cross-Quintett meistert WM-Qualifikation

Titelverteidiger Jakob Dusek, ÖSV-Teamkollege Lukas Pachner und auch Olympiasieger Alessandro Hämmerle haben am Donnerstag in der WM-Qualifikation der Snowboard Crosser mit den Rängen zwei, fünf und sieben gleich im ersten von zwei Läufen den Sprung in den Bewerb geschafft.