Red Bull? „Das wird ein Riesenproblem!“

„Kopfloser Haufen“, „Red Bull in der Mittelmäßigkeit“

Hinter den Kulissen sieht Sky Experte Ralf Schumacher nach wie vor viele Unruheherde und Machtkämpfe bei Red Bull, wie er im F1-Podcast „Backstage Boxengasse“ analysiert. „So sehr ich ihn schätze, aber Dr. Helmut Marko spielt da auch manchmal eine etwas unglückliche Rolle. Er will die Jungs natürlich fördern, aber auf der anderen Seite verlangt er ihnen auch sehr viel ab und gibt ihnen dann zu wenig Zeit“, so Schumacher. Marko „gerät jetzt intern wieder ein bisschen unter Druck. Jetzt ist bei diesem ganzen, ich nenne es mal kopflosen Haufen, an allen Ecken ‘Firefighting‘ angesagt. Wenn man überlegt, wo Red Bull war und wo sie jetzt sind, würde ich nicht wissen wollen, was Firmengründer Dietrich Mateschitz dazu gesagt hätte“, meinte Schumacher. Red Bull sei „schon in der Mittelmäßigkeit verschwunden“.