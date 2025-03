„Marko Arnautovic ist halt ein echtes Original“

Eva-Maria Holzleitner ganz privat. Wie tickt unsere Frauenministerin und was sagen Freunde und Wegbegleiter über sie? Warum sie Rapid-Fan ist, wessen Spieler sie sich für die Grün-Weißen wünscht und was sie von Blondinenwitzen hält – die „Krone“ traf die 31-Jährige bei einem Spaziergang in Wels.