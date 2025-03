Affleck enthüllt Wahrheit über Trennung von Lopez

Affleck über Lopez: „Ich habe großen Respekt vor ihr“

Affleck lobt seine Ex-Partnerin in höchsten Tönen. Lopez sei es gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen, er hingegen sei privater. Das habe sich auch in ihrer Ehe gezeigt: „Man heiratet keinen Kapitän und beschwert sich dann darüber, dass man auf dem Wasser ist.“ Doch er stellt klar: „Das war kein großer Bruchpunkt zwischen uns.“