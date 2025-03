Zwei Tote bei Evakuierung: Was man aus Übung lernt

Sechs Patienten gerettet – zwei wären allerdings noch in den Händen der Feuerwehrmänner verstorben! Das war das große Aha-Erlebnis während einer österreichweit einzigartigen Übung am Neuromed Campus in Linz. Hier wurde die wegen Umbauarbeiten leere Intensivstation mit Puppen und Schauspielern befüllt, um sie zu retten.