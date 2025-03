Feurstein gewann sogar schneller als Hirscher

„Das Gefühl ist großartig, jetzt wird gefeiert“, sagte Lukas Feurstein, nachdem er am Sonntag Österreichs Herren erlöst und im Super-G von Sun Valley (US) den ersten Triumph nach vierzig sieglosen Rennen eingefahren hatte. Mit seinem ersten Weltcupsieg katapultierte der Vorarlberger den ÖSV zudem in ein neues Jahrtausend.