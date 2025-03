„Solche Leute sind Schweinen näher als Menschen“

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann meinte nach den Randalen in Hartberg: „Das passiert leider überall in Europa“. Ganz Unrecht hat er mit dieser Aussage nicht. Am Wochenende kam es beim Testspiel zwischen dem polnischen Zweitligisten Odra Opole und dem deutschen Zweitligisten FC Magdeburg (1:1) zu wüsten Ausschreitungen einiger deutscher „Fans“. Einiges erinnerte an Hartberg.