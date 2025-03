Warum die ÖVP verlieren und die FPÖ zulegen wird

Der Urnengang in den steirischen Kommunen am Sonntag gilt auch als Testwahl für die Landes- und Bundesorganisationen der Parteien. Die ÖVP wird in Summe Stimmen verlieren – und dennoch kann die neue Parteichefin Manuela Khom an Profil gewinnen. Und auch für FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und SPÖ-Oppositionsführer Max Lercher geht es um viel, analysiert Politikwissenschafter Peter Filzmaier.