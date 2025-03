Nach wildem Wortgefecht flogen die Fäuste

Zu einer gegenseitigen Körperverletzung kam es vor einem Lokal in der Nacht auf Samstag in Saalfelden. Der vorerst verbaler Streit zwischen einem 31-Jährigen und einem 30-Jährigen eskalierte. Vor dem Lokal kam es schließlich zu einem wilden Gerangel. Dieses gipfelte in Schlägen, wobei die zwei alkoholisierten Männer sich gegenseitig verletzten.