Theaterstück mit einer Abstimmung am Schluss

Es geht um Leben, Tod – und Sterbehilfe. Keine leichte Kost, was die freie Theatergruppe „Austria Theater Werke (ATW)“ als Gastspiel in der Tribüne Linz serviert: „Gott“ ist ein Verhandlungsdrama des deutschen Erfolgsautors Ferdinand von Schirach. Starkes Schauspiel, dem man sich nicht entziehen kann. Am Schluss wird abgestimmt.