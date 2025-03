Modestudium setzt auf Öko-Stoffe und Roboterhund

Seit zehn Jahren kann man in Linz Mode studieren – und zwar an der Kunstuni. Die Werkstätten sind in der Tabakfabrik untergebracht, gleich neben dem Roboterlabor der Uni. Hier ist auch Hündchen Spot zu Hause. „Wir erforschen an ihm, wie man mit Robotern umgehen kann“, sagt Leiter Johannes Braumann.