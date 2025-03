Im Sommer: Kultbands und Bühnenstars am Traunsee

Open Air mit Kult-Bands

Heuer ist die Konzertschiene besonders stark. Am 5. und 6. Juli gastiert das Bruckner Orchester Linz in der Salzaufbereitungshalle Ebensee, Opernstar Rolando Villazón und Daniela Dett reisen durch diverse musikalische Genres. Und es gibt im Toscanapark Gmunden von 1. bis 3. August drei große Open-Air-Konzerte in Folge: Bilderbuch, Boney M und „Jedermann“ Philipp Hochmair treten auf.