Bitter! Gasser verpasst Edelmetall im Slopestyle

Die 33-jährige Kärntnerin wurde am Freitag auf dem Parcours am Corvatsch Fünfte und fuhr 2,84 Punkte am Podest vorbei. Die Doppel-Olympia-Siegerin musste sich im Finale der neuseeländischen Favoritin Zoi Sadowski Synnott sowie den drei Japanerinnen Kokomo Murase, Reira Iwabuchi und Mari Fukada geschlagen geben.