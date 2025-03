Marko Arnautovic erlitt Panikattacke gegen Serbien

Nach einem Sturz im gegnerischen Strafraum hatte Arnautovic in der Anfangsphase der Partie behandelt werden müssen. „Ich hatte alle Symptome – zuerst mein Knie, dann habe ich einen riesigen Druck in der oberen Bauchhälfte gespürt und im selben Moment noch eine Panikattacke bekommen“, so der Inter-Mailand-Profi. Ihm sei „übel und schwindlig geworden“.