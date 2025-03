Gasser zieht als Dritte ins Slopestyle-Finale ein!

„Es ist cool, so morgen starten zu können!“

Sie muss damit in der Entscheidung am Freitag wie auch Millauer zuschauen. Der Lebensgefährte von Gasser konnte sich im 2. Lauf zwar deutlich steigern, verpasste als 14. (58,75) seines Laufes eine benötigte Top-8-Platzierung aber deutlich. Aufgrund der ungünstigen Wettervorhersagen findet der Kampf um die Medaillen auf dem langen, selektiven Kurs statt am Sonntag schon zwei Tage früher statt. „Dritter, gutes Quali-Ergebnis, es ist cool, so morgen starten zu können“, sagte Gasser.