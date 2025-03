Keine Medaille für ÖSV-Boarder im Parallel-RTL

Für Österreichs Alpinboarder haben die Weltmeisterschaften in St. Moritz enttäuschend begonnen. Kein ÖSV-Athlet schaffte am Donnerstag im Parallel-Riesentorlauf den Sprung ins Halbfinale, die Medaillen blieben dadurch klar außer Reichweite. Claudia Riegler scheiterte wie auch Martina Ankele im Viertelfinale. Dort war bei den Männern auch für Andreas Prommegger Endstation. Der Rest war zuvor ausgeschieden. Die Titel gingen an Roland Fischnaller (ITA) bzw. Ester Ledecka (CZE).