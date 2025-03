57-Jährige ertränkte Hund auf Flughafentoilette

Laut des Senders WESH2 war Lawrence Mitte Dezember zum Einchecken an den Schalter ihrer Airlines gekommen. Dort erfuhr sie, dass ihr die notwendigen Dokumente dafür fehlten, ihren Hund als Servicetier mit an Bord nehmen zu dürfen. Laut der Airlines kam die 57-Jährige später dann ohne ihren Hund zum Gate und durfte mitfliegen. Als die Maschine abhob, entdeckte ein Flughafenmitarbeiter einen toten Hund in einer Kloschüssel auf dem Damen-WC.