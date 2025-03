Bann gebrochen – Grabher beendet Erstrunden-Fluch!

1:45 Stunden Match-Dauer

Doch in einem dramatischen Aufschlag-Game, in dem sie zunächst drei Spielbälle liegen ließ, dann aber auch zwei Breakbälle abwehren konnte, gelang ihr das vorentscheidende 5:3. Und nach einer Match-Dauer von 1:45 Stunden war der Sieg für Grabher endgültig in trockenen Tüchern …