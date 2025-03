Steyrer nehmen „Crystal Meth“, die Rieder „Speed“

Doch es gibt, abgesehen vom Nikotin- und Alkoholgenuss, große Unterschiede beim Verbrauch von illegalen Substanzen. Und dabei fällt auf, dass die „Luxus-Droge“ Kokain in Oberösterreich nur eine untergeordnete Rolle spielt. In den Abwässern der Kläranlagen von Ried und Steyr, die von der Medizin-Uni Innsbruck analysiert wurden, kommt kaum ein Fünftel der Menge an, die in den Koks-Hochburgen Kufstein und Innsbruck gemessen wurden, in denen der Verbrauch noch höher ist als in der Bundeshauptstadt.