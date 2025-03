Rangnick: Alaba? „Das würden nicht viele machen“

Vor zwei Wochen spielte Alaba im Heimspiel von Real gegen Rayo Vallecano 90 Minuten durch. Und auch in den vergangenen Tagen im ÖFB-Training zeigte er sich topfit, wie Rangnick erzählt. Er sei „sehr ehrgeizig“ und wolle „immer gewinnen, auch in den Kleingruppen. Dass er mehr spielen will, liegt auch in der Natur der Sache. Wir müssen schauen, was jetzt tatsächlich an Einsatzzeiten möglich ist, ohne eine Folgeverletzung zu riskieren.“