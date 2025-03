Gemeinden in Finanznot: Bevölkerung soll zahlen

In Zeiten der Teuerung sind Abgabenerhöhungen oder neue Gebühren keine populären Maßnahmen. Doch sie seien nötig, wie Gemeindebund-Präsident Günther Vallant betont, denn: „Ein Weiter wie bisher, das ist finanziell nicht möglich!“ Wie mehrfach berichtet, befinden sich Kärntens Kommunen ja in einer Finanzkrise. Darum ging es am Montag auch in einem Gesprächsgipfel aller Landtagsfraktionen mit Gemeinde- und Städtebund.