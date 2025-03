Diese Altersgruppe hat die höchste Single-Rate

Im Alter zwischen 35 und 54 Jahren lebten 2024 mehr als 70 Prozent der Bevölkerung in Privathaushalten in einer Partnerschaft, in früheren und späteren Lebensjahren sank dieser Anteil auf etwa 50 Prozent. Während in jungem Alter eine Partnerschaft ohne Trauschein häufiger ist, „dreht sich dieses Verhältnis in höheren Lebensjahren“, so die Statistik Austria.