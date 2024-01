Singles sind schüchtern, vertrauen auf Schicksal

Die Suche nach dem richtigen Lebenspartner – eine Geschichte, so alt wie die Menschheit. Und weil es eben nicht immer klappt wie gewünscht, gibt es auch viele Singles in Oberösterreich. 2,1 Millionen sind es bundesweit, und von denen wollte die Online-Partnervermittlung Parship in einer repräsentativen Umfrage mehr wissen. Die Ergebnisse für Oberösterreich sind durchaus spannend: Bei uns leben – im Bundesvergleich – deutlich mehr Menschen in Partnerschaften. Nur 24 Prozent sind Singles, in ganz Österreich sind es 32 Prozent.