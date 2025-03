Hamilton schimpft: „Es lief schlimmer als gedacht“

Kommunikationsprobleme mit neuem Renningenieur

In China, wo kommendes Wochenende in Shanghai auch der erste von sechs Sprints auf dem Programm steht, will Hamilton und Ferrari zurückschlagen. Auch die Funksprüche der beiden Scuderia-Hoffnungsträger mit ihren Renningenieuren wirkten alles andere als harmonisch. „Wir lernen uns noch immer kennen. Wir werden uns in Ruhe unsere ganzen Funksprüche anhören und dann versuchen, daraus zu lernen“, sagte Hamilton über die Kommunikation zwischen ihm und Riccardo Adami. „Riccardo hat einen super Job gemacht. Ich bin einer, der nur dann viele Informationen übermittelt haben will, wenn ich sie unbedingt brauche“, erklärte der Rekordweltmeister. Mit seinem langjährigen Mercedes-Sparringpartner Peter Bonnington bildete Hamilton am Funk ein eingeschworenes Team.