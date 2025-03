Papst beging zwölften Jahrestag im Krankenhaus

Am Donnerstag verfolgte der 88-Jährige per Videoschaltung die Fastenexerzitien der römischen Kurie, die noch bis Freitag laufen. Der Argentinier ersetzte im Februar 2013 den zurückgetretenen deutschen Papst Benedikt XVI. Nun hatte er den zwölften Jahrestag seiner Wahl zum Kirchenoberhaupt. Mit seinen 88 Jahren ist er inzwischen der zweitälteste Pontifex maximus in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche.