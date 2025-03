Anzug-Skandal: Weltverband sorgt für Stirnrunzeln

Hart durchgreifen wollte der Skiweltverband (FIS) nach dem Anzug-Skandal bei der WM in Trondheim. Die Anzüge wurden in Oslo einkassiert und sollten nur noch für Bewerbe rausgegeben werden. 30 Minuten vor dem Bewerb bekommt ein Athlet sein Federkleid, 30 Minuten nach Ende des Wettkampfs muss er es wieder abgeben. Das galt zumindest beim Skifliegen in Vikersund.