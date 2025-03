Gall am Schlusstag von Paris-Nizza Etappendritter

„Das war das Maximum“

In der letzten Abfahrt zurück nach Nizza verlor Gall noch den Anschluss an Jorgenson. „Das war das Maximum, die anderen zwei waren sehr stark. Ich habe es im Finale probiert. Vielleicht habe ich schon davor ein bisschen zu viel Energie verbraucht, aber ich bin sehr froh, dass ich das Rennen so beenden konnte“, sagte Gall. Im Ziel fehlte ihm rund eine halbe Minute auf Sheffield, auf Jorgenson waren es sechs Sekunden.