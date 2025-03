Vom Vizebürgermeister zum Unternehmensberater

Von Oktober 2021 bis Juni 2024 war Philipp Liesnig noch Erster Vizebürgermeister der Landeshauptstadt und drauf und dran, die Regentschaft in der Stadt zu übernehmen. Aber dann ging es in der Partei immer mehr rund, und als unschöne SP-intere Chat-Nachrichten an die Öffentlichkeit kamen, war das Maß voll. Schließlich zog Parteichef Peter Kaiser die Reißleine und ersetzte Liesnig durch Ronald Rabitsch.