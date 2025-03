Kurz vor Schluss herrscht beim GAK Alarmstufe Rot!

Zum Abschluss des Grunddurchgangs muss der GAK am Sonntag zum Kracher bei Rapid. Doch der Aufsteiger tut sich in der Bundesliga bisher schwer – auch weil sich die „Roten“ das Leben zu oft selbst schwer machen. Die „Krone“ hat sich einige Statistiken genauer angesehen – in einigen liegt der GAK an der Spitze. Zum Leidwesen aller Beteiligten.