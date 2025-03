KAC hat zweiten Matchpuck, VSV mit Rücken zur Wand

Überstunden! Den ersten Matchpuck hat KAC am Dienstag daheim gegen HC Pustertal verklopft – am Freitag in Bruneck soll’s klappen. Das ist definitiv der schwierigere Weg. Denn die auswärtsschwachen Wölfe haben mit dem unerwarteten Sieg am Wörthersee viel Selbstvertrauen getankt. Im Grunddurchgang hatte man in der Fremde von 24 Partien nur sieben (!) gewinnen können – zudem war das 4:2 jetzt nach sieben Pleiten in Serie in Klagenfurt der erste Erfolg seit 24. November 2023.